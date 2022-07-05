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Общество5 июля 2022 6:10

«Музыкальные вечера в Стрижах»: летний творческий фестиваль пройдет в Иркутске

Проведет его группа строительных компаний «Восток Центр Иркутск»

6 июля 2022 года в 19:00 в ЖК «Квартал Стрижи» состоится концерт филармонического квинтета русских инструментов «Свидетели Моисеенко» и фольклорного проекта «Zlatoяра».

«Музыкальные вечера в Стрижах» — летний творческий фестиваль группы строительных компаний «Восток Центр Иркутск».

Адрес: Квартал Стрижи, 14. Вход свободный

Каждую неделю концерты проходят в жилых комплексах «Стрижи Сити», «Квартал Стрижи», «Стрижи». Фото предоставлено компанией.

Каждую неделю концерты проходят в жилых комплексах «Стрижи Сити», «Квартал Стрижи», «Стрижи». Фото предоставлено компанией.

Каждую неделю концерты проходят в жилых комплексах «Стрижи Сити», «Квартал Стрижи», «Стрижи».

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