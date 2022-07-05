Возможное сотрудничество с Республикой Бангладеш обсудили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

Возможно, Иркутск начнет сотрудничать с Республикой Бангладеш. Перспективы взаимодействия обсудили мэр столицы Приангарья Руслан Болотов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш в России господин Камрул Ахсан, впервые побывавший в нашем городе.

Руслан Болотов рассказал, что Иркутск - экономический, культурный, образовательный и туристический центр Восточной Сибири, с богатым опытом международного сотрудничества.

А Посол Камрун Ахсан подчеркнул, что в Бангладеше, население которого, к слову, свыше 160 миллионов человек, в последнее время значительно развивается экономика.

- Республика готова экспортировать товары народного потребления, развивать обмены между вузами, также Бангладеш располагает высоко квалифицированными кадрами и работниками в сфере строительства и сельского хозяйства, - отметил Посол.

Руслан Болотов уверен, что эта встреча - начало более активного взаимодействия с Республикой.

- В частности, иркутскими вузами накоплен значительный опыт подготовки зарубежных студентов. У нас развито фармацевтическое производство и медицина, значительных результатов мы добились в области детской хирургии и онкологии, - перечислил мэр.

Кроме того, столица Приангарья активно строится и расширяется, поэтому необходима рабочая сила.

- Необходимо более детально проработать варианты возможного сотрудничества, - сказал Руслан Болотов.