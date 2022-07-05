20 лучших учителей Иркутской области получат премии губернатора. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В этом году 20 лучших учителей Приангарья, прошедших конкурсный отбор, получат губернаторские премии - по 100 тысяч рублей.

- Более 10 лет мы присуждаем премии учителям региона за их высокие достижения в педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе в обучении и воспитании талантливых детей, добившихся высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, а также в развитии их творческих способностей, - прокомментировал глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Итак, нынче победили педагоги из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, а еще из Шелеховского, Заларинского, Усть-Илимского и Эхирит-Булагатского районов. Они учат ребят русскому и английскому языкам, математике, физике, географии, истории и обществознанию, ведут физкультуру и технологии, преподают начальным классам.

Добавим, что все участники имеют среднее профессиональное или высшее образование и работают учителями в школах не меньше трех лет.

Помимо этого, 19 педагогов из Иркутской области сейчас участвуют в федеральном конкурсе на получение премии в 200 тысяч рублей. Имена победителей озвучат в августе этого года.