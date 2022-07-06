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Общество6 июля 2022 3:31

Александр Ведерников: при развитии Академгородка должны быть учтены интересы жителей

Председатель ЗС Иркутской области посетил СО РАН
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Александр Ведерников: при развитии Академгородка должны учитываться интересы местных жителей.

Александр Ведерников: при развитии Академгородка должны учитываться интересы местных жителей.

Александр Ведерников посетил физкультурно-оздоровительный комплекс ИНЦ СО РАН, в котором сейчас находится школа олимпийского резерва по настольному теннису. В здании занимается около 160 спортсменов. Помещение находится в аренде у областной федерации настольного тенниса. По словам ее руководителя Виктора Каратуева, стоимость аренды слишком высока.

Председатель ЗС также посетил горнолыжный комплекс «Академический», где занимается около 200 учеников – горнолыжники и сноубордисты. Также соревнования на площадке проводят областные федерации спортивного ориентирования и легкой атлетики. Однако ряд сооружений на территории, в том числе кресельный подъемник, фактически не имеют собственника.

- Люди, которые живут в Академгородке, должны иметь возможность гулять в парке, посещать горнолыжные трассы, - отметил Александр Ведерников. - Все работы по благоустройству должны проводиться с учетом мнения местных жителей.

Директор научного центра Константин Апарцин рассказал, сохранение спортивных объектов возможно в рамках развития экопарка «Академический». Однако для его реализации необходимо предусмотреть формы взаимодействия научных организаций со спортивными и культурными учреждениями, а также частными инвесторами.

- Депутаты подключатся к решению этого вопроса. Нам важно разработать такой законодательный механизм, который позволит развивать территории, - добавил спикер.