Школы и детсады в Иркутской области подготовят к новому учебному году до августа. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправляя ребенка в детский сад или школу, родители переживают, безопасно ли там, всем ли требованиям соответствует учреждение. Накануне нового учебного года, с 1 по 18 августа, специалисты проверят больше 2000 образовательных организаций в Иркутской области. До этого срока, по поручению губернатора региона Игоря Кобзева, все они должны подготовиться. Речь идет также об организациях дополнительного образования, техникумах и колледжах.

- Поручил минобру региона взять координацию этой работы в Иркутской области, - отметил Игорь Кобзев. - В городах и районах создаются межведомственные муниципальные комиссии. В них войдут представители территориального органа ГИБДД, технические инспекторы труда, представители Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза образования.

Что именно будут проверять? Соблюдение требований безопасности на случай ЧС и пожаров, соответствие санитарным нормам, антитеррористическую защиту.

Ремонт в помещениях, к слову, тоже должен закончиться к середине августа. Министр образования Максим Парфенов сообщил, что в этом году в некоторых учреждениях, помимо текущего обновления, проводится капремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Так, в 22 зданиях работы должны закончить до 1 сентября.

Кроме того, по нацпроекту «Образование» в 20 сельских школах приведут в порядок спортзалы, а в 146 школах подготовят кабинеты для центров «Точка роста».