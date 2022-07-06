Рощу на Синюшиной горе в Иркутске продолжают благоустраивать. Фото: администрация Иркутска.

Роща на Синюшиной горе - одно из любимых мест отдыха у иркутян. И неудивительно, ведь это островок леса посреди города. Так приятно погулять по тропинкам, насладиться тишиной и подышать свежим воздухом. Территорию постепенно обустраивают, сейчас идет третий этап работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

- В прошлом году более 5000 иркутян поддержали продолжение благоустройства рощи.Территория заняла третье место в рейтинговом голосовании, - прокомментировала заместитель начальника отдела благоустройства городской среды администрации Иркутска Алена Шубина. - Участие в федеральном проекте позволяет делать ее более комфортной.

Здесь появится освещение, скамейки и урны, смотровая площадка, газоны. Работы выполнены на 35%, закончить собираются в сентябре.

Напомним, рощу на Синюшиной горе благоустраивают с 2017 года. Уже заасфальтировали дорожки, установили сцену, оградили территорию, ставили урны и скамейки.