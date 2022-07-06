Северный завоз в Иркутской области идет по графику. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В северные территории Иркутской области завезли уже 86% от запланированного количества топлива, а конкретно, 59,2 тысячи тонн угля и 5,9 тонн нефтепродуктов. Об этом рассказал министр жилищной политики и энергетики региона Николай Никитин на заседании штаба под руководством главы Приангарья Игоря Кобзева.

- Северный завоз необходимо провести четко, без срывов, от этого зависит качественное прохождение предстоящего отопительного сезона в самых холодных территориях нашей области, - отметил Игорь Кобзев. - Поэтому все возникающие проблемные вопросы должны решаться оперативно и с положительным эффектом.

В 2022-м этим районам необходимо 95 тысяч тонн угля и 12 тысяч тонн нефтепродуктов на год. Во время навигации нужно доставить около 63 тысяч тонн угля. Работа идет по графику.

Так, в Бодайбинский район завезли 62%, остальное топливо будет на месте к августу. В Киренский район мазут доставляют на автотранспорте, мазут - по железной и автомобильной дорогам через станцию Киренга. В Мамско-Чуйской районе нужный запас угля уже имеется, в Катангский район по зимнику и судами по реке Нижняя Тунгуска привезли 4,8 тысячи тонн дизельного топлива и сырой нефти для теплоисточников.