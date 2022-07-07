План строительства и ремонта дорог на пять лет разработают в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В ближайшие пять в Приангарье намерены привести в порядок не меньше 85% дорог. Для этого глава области Игорь Кобзев поручил создать план по строительству и реконструкции магистралей.

- Мы уже сейчас должны представлять, какие дороги нужно проектировать, строить, капитально ремонтировать, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Благодаря плану, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона будет знать задачи на ближайшие пять лет, предполагать объемы финансирования и сотрудничества с подрядными организациями, а жители - когда дороги приведут в нормативное состояние.

В документ включат 15 трасс областного значения, например, такие как Тайшет - Чуна -Братск, Братск - Усть-Илимск, Усть-Кут - Киренск, Усть-Кут - Уоян, Киренск - Казачинское и другие. Их общая длина - 2,2 тысячи километров, из них в нормативном состоянии 895 километров, то есть 40,4%. Кроме того, будут чинить местные дороги, формирующие опорную сеть территорий.

- Проведена диагностика, по каждому километру определены мероприятия - это ремонт, капитальный ремонт, реконструкция или иное, включая содержание. Аналогичный план формируется на дорогах, примыкающих к опорной сети, и местных, - отметила директор ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" Юлия Гордина.

Кроме того, губернатор поручил до 1 сентября провести общественные слушания по всем дорожным работам, намеченным на 2023 год.