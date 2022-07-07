Байкальский тракт в Иркутской области сделают полностью освещенным. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Отличная новость для местных жителей и туристов - трассу из Иркутска в Листвянку, а это 70 километров, сделают полностью освещенной. Ездить на Байкал станет еще комфортнее.

- Это дорога с высокой интенсивностью движения, которая ведет на озеро. Она должна стать образцовой в Иркутской области, ориентиром для капитального ремонта, строительства и реконструкции остальных дорог региона, - отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

В этом году освещение появится на двух отрезках: с 29 по 33,2 километр и с 55,1 до 62,6 километр Байкальского тракта. Это подъезд к Бурдаковке и трасса между поселками Большая Речка и Никола. Подрядчик начнет работу 11 июля, а закончить обещает к ноябрю.

Параллельно разрабатывают проекты для остальных 32 километров трассы.

- Полное освещение дороги Иркутск - Листвянка позволит снизить аварийность, число случаев гибели и травмирования людей, - прокомментировала директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дороги Иркутской области» Юлия Гордина. - В этом году на освещение Байкальского тракта из областного бюджета направлено 34,3 миллиона рублей.

В 2023 году будут реконструировать с 21 по 29 километр трассы и заодно обустроят там освещение. Затем фонари установят на оставшихся отрезках .

Пока по ночам светло на 18,7 километрах тракта - на обновленном участке с 8 до 21 километр и территории Бурдаковки и Большой Речки.