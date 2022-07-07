Дума Иркутска приняла поправки в бюджет: доходы составят 28,8 млрд рублей

Дума Иркутска утвердила внесение изменений в бюджет города на 2022 год.

Депутаты Думы Иркутска одобрили изменения в бюджете города на 2022 год и последующие два года. Таким образом, доходы увеличены на 2 млрд 762 млн рублей.

– Это была плановая корректировка, основанная на решении Законодательного Собрания по перераспределению средств на участие города в национальных проектах,- рассказал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. – Отмечу, что удалось решить вопрос по выделению средств на подключение к теплоисточнику микрорайона Зеленый, который отапливается с помощью мазута. Город будет участвовать в национальных проектах по строительству и проектированию объектов образования, увеличены средства на содержание дорог.

Спикер подчеркнул, что бюджет 2022 года – рекордный. С 2009 года сумма доходов увеличилась в три раза. Доходы бюджета в результате составят более 28,8 млрд рублей, расходы – около 29,8 млрд рублей.

Кроме этого, дополнительно средства будут направлены средства на индексацию зарплаты работникам учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, приобретение учебников и пособий, проведение капремонтов, строительства, реконструкции школ и детских садов. Увеличены средства на оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям, на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, ремонт дорог большими картами, проектирование и благоустройство общественных территорий и т.д.