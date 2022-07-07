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Общество7 июля 2022 7:13

Земельные участки под корпус Иркутской областной детской больницы переданы региону

Дума одобрила инициативу администрации Иркутска
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Земельные участки под корпус Иркутской областной детской больницы переданы региону.

Земельные участки под корпус Иркутской областной детской больницы переданы региону.

В городскую думу и администрацию поступило обращение главного врача областной детской клинической больницы Юрия Козлова с просьбой ускорить передачу в собственность региона двух объектов недвижимого имущества и земельных участков, на которых они расположены. Это нужно для строительства стационара на 395 коек.

Сегодня больница нуждается в расширении. Она расположена в двух зданиях: в главном корпусе 1857 года постройки и в неврологическом корпусе 1973 года. Ранее там находилась Иркутская городская больница. У детской областной больницы никогда не было своего здания. Также есть предписания контролирующих органов, что посещения не соответствуют нормам и требованиям.

Самым оптимальным решением стало использование земельных участков, смежных к основному. Всего их семь, но основополагающими являются пять, два из которых находятся в собственности города.

На заседании Думы города Иркутска 7 июля депутаты поддержали перечу участков региону.