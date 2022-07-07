Земельные участки под корпус Иркутской областной детской больницы переданы региону.

В городскую думу и администрацию поступило обращение главного врача областной детской клинической больницы Юрия Козлова с просьбой ускорить передачу в собственность региона двух объектов недвижимого имущества и земельных участков, на которых они расположены. Это нужно для строительства стационара на 395 коек.

Сегодня больница нуждается в расширении. Она расположена в двух зданиях: в главном корпусе 1857 года постройки и в неврологическом корпусе 1973 года. Ранее там находилась Иркутская городская больница. У детской областной больницы никогда не было своего здания. Также есть предписания контролирующих органов, что посещения не соответствуют нормам и требованиям.

Самым оптимальным решением стало использование земельных участков, смежных к основному. Всего их семь, но основополагающими являются пять, два из которых находятся в собственности города.

На заседании Думы города Иркутска 7 июля депутаты поддержали перечу участков региону.