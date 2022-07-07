Александр Ведерников потребовал ускорить разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Иркутской области

Александр Ведерников потребовал ускорить разработку комплексной схемы организации дорожного движения для участия в федеральных программах.

Необходимо ускорить разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Иркутской области. Это нужно для участия в федеральных программах по развитию общественного транспорта и обновлению автобусов и троллейбусов. Об этом заявил председатель ЗС Александр Ведерников на совещании по проблемам муниципальных и межмуниципальных пассажирских перевозок.

- Многие регионы уже сделали этот документ и получают новые автобусы и троллейбусы, Иркутск вынужден покупать их в лизинг, – сказал Александр Ведерников.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов сообщил, что разработка этой схемы началась в 2020 году. На региональном уровне она принята, в ближайшее время будет определен подрядчик для разработки документов транспортного планирования для Иркутской агломерации. Работу планируется завершить до конца 2024 года.

Перед совещанием депутаты посетили несколько транспортных предприятий. В «Автоколонне 1880» 60% парка изношены. Перевозчик планирует покупку 11 автомобилей маленькой вместимости и 5 больших автобусов в лизинг. Еще один вместительный автобус приобретут на собственные средства. По итогам 2021 года предприятие впервые получило прибыль в 11 млн рублей благодаря поддержке регионального правительства. В Иркутске перевозки обслуживает «Иркутскавтотранс», на его балансе более 190 автобусов. В этом году подвижной состав пополнится 40 новыми низкопольными автобусами большой вместимости. Депутаты посетили и МУП «Ангарский трамвай». Сейчас на предприятии стоит вопрос о сохранении «Ангарского трамвая» только как исторической памяти. Как подчеркнул Александр Ведерников, такое решение необходимо принимать с учетом мнения жителей города.