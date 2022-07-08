ЗС Иркутской области направит в Госдуму РФ письмо в поддержку законопроекта об антикризисных мерах для предпринимателей.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области поддержали федеральный законопроект, который касается поддержки предпринимателей в условиях санкций.

На заседании коллегии областного парламента, которое прошло под руководством председателя ЗС Александра Ведерникова, было отмечено, что разработка положений законопроекта обусловлена возможностью недобросовестных действий со стороны контрагентов российских юридических и физических лиц.

Так, предлагается закрепить правовые последствия в случае недружественных действий, которые срывают ранее заключенные обязательства.

Предполагается, что законопроект поддержит бизнес, должно уменьшиться количество спорных и неразрешимых ситуаций, в том числе связанных с возможностью банкротства российских предпринимателей.

С просьбой оказать поддержку в принятии данного законопроекта к депутатам Законодательного Собрания обратился президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь.