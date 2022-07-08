Дни Иркутской области отпразднуют в сентябре. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Наш регион в этом году отмечает 85-летний юбилей, и в честь этого с 8 по 27 сентября состоится празднование дней Иркутской области. Программа будет насыщенная - больше 20 крупных событий.

Итак, сначала в Иркутске пройдут Дни Усть-Ордынского Бурятского округа: народные коллективы организуют выставки и концерты.

Далее, с 8 по 10 сентября в селе Анга Качугского района отметят 225-летия со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова, миссионера, служившего на Аляске и на востоке России. Фестиваль «Ангинский хоровод» объединит все народности региона.

- 10 сентября в областном центре состоятся народные гуляния «С Днем рождения, область Иркутская!», - поделилась министр культуры и архивов Приангарья Олеся Полунина. - На площади графа Сперанского пройдет большой праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Иркутской области. В сквере Кирова организуют ярмарку мастеров, фестиваль сельскохозяйственной продукции, меда и осеннего урожая.

Кульминация праздника - концерт с участием звезды российской эстрады Александра Маршала и красочный салют, который запустят одновременно

у ледокола «Ангара», в районе острова Юность и у «Вечного огня».

А теперь о самых крупных событиях в честь 85-летия области. В Иркутске откроются выставки Эрмитажа и Государственного Русского музея, состоится международный фестиваль музыки «Звезды на Байкале» и кинофестиваль «Человек и Природа». Накануне праздничной даты откроются Дни русской духовности и культуры «Сияние России», а 27 сентября, в день образования области, в музтеатре состоится торжественный прием главы региона и большой концерт. Помимо этого, будут спортивные состязания, экологические акции и многое другое.