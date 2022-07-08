1,1 миллиарда рублей выделят на реконструкцию системы теплоснабжения Киренска. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Больше 1,1 миллиарда рублей выделят на обновление системы теплоснабжения правого берега Киренска. Это будет заем из Фонда национального благосостояния, заявку одобрили на заседании под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина и с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

- Предусмотрено проектирование и строительство теплоисточника на биотопливе с возможностью перевода на природный газ, семи участков магистральных теплосетей общей протяженностью более восьми тысяч метров, а также четырех центральных тепловых пунктов, - отметил Игорь Кобзев. - В результате мы закроем 10 неэффективных угольных и мазутных котельных.

Все это планируется сделать в 2022-2023 годы.

Отметим, Фонд национального благосостояния выдает льготные долгосрочные займы ресурсоснабжающим организациям на создание новых и ремонт имеющихся систем тепло- и водоснабжения.

Приангарье подало заявки на займы, общая сумма которых больше 2,1 миллиарда рублей. Кроме Киренска, на эти деньги намерены обновлять теплосети в иркутском микрорайоне Зеленый, а также модернизировать

мазутную котельную и теплосети в Савватеевке под Ангарском и реконструировать водопровод в поселке Усть-Ордынском.