Миллионного пассажира в 2022 году встретили в аэропорту Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Иркутска в конце июня встретили миллионного пассажира за 2022 год. В начале лета это произошло впервые за 2 года. Дело в том, что в 2020 и 2021 году коррективы в показатели пассажиропотока вносили ковидные ограничения. Так, за первые шесть месяцев 2020 года статистика прилета и вылета путешественников снизилась на 40%, а в 2021 году на 24% в сравнении с 2019 годом за этот же период, когда предприятие обслужило 1 101 741 человека.

- В этом году, несмотря на все ограничения, связанные с закрытием воздушного пространства, мы смогли выйти на допандемийный уровень авиаперевозок, - отметили в пресс-службе воздушной гавани Иркутска. - На начало июля трафик авиаузла составил 1 043 756 пассажиров, что превышает данные двухлетней давности на 27%, и уступает показателям 2019 года на 5%.

Сейчас иркутский аэропорт в среднем обслуживает около 10 тысяч человек в день. Самые популярные маршруты у пассажиров - внутри страны. С начала года по России в путешествие отправилось 971 376 пассажиров. Это на 26% больше обычных показателей. Что касается международных рейсов, то в основном они приходятся в страны из Средней Азии.