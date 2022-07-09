На Байкальском тракте, на трассе Иркутск- Листвянка,идет ремонт.

На Байкальском тракте ( это дорога из Иркутска в Листвянку, на Байкал) идет большой ремонт. На участках с 21 по 52 км меняют дорожное покрытие, ремонтируют 8 мостов, остановочные пункты, укладывают обочины. Об этом сообщается в официальном телеграм-аккаунте главы Иркутской области.

- Со следующей недели начнется установка искусственного освещения, - отмечает Игорь Кобзев. - В этом году оно появится на участках с 29 по 33,2 и с 55,1 до 62,6 километр. Это подъезд к поселку Бурдаковка и участок между поселками Большая Речка и Никола.

По дороге на Листвянку летом всегда интенсивное движение - и иркутяне, и туристы едут отдыхать к ближайшему байкальскому поселку. Неизбежные в результате ремонта пробки, которые задерживают движение по скоростной магистрали, многих раздражают. Но с этим придется смириться. И не просто смириться, а учитывать в своих планах.