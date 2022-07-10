Согласны ли жители Иркутска получать черную зарплату, выяснил сервис SuperJob Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время очередного опроса, специалисты сервиса SuperJob выяснили у жителей Иркутска, согласны ли они получать черную зарплату. Оказалось, что на заработок в конверте сегодня согласны 4 иркутянина из 10. Тогда как 34% отказались бы от такого предложения.

- Получать зарплату в конверте готовы 45% мужчин и 30% женщин, - сообщили в пресс-службе SuperJob. – В основном это респонденты старше 45 лет. Таковых 42%. Тех, кто принял черную или серую зарплату от работодателя, больше среди горожан с доходом менее 50 тыс. руб. (43%).

По статистике SuperJob, наибольшая готовность получать зарплату в конверте была в кризисном 2009 году, а наименьшим этот показатель был в апреле 2021-го.

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