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Общество10 июля 2022 4:26

Согласны ли жители Иркутска получать черную зарплату, выяснил сервис SuperJob

Публикуем результаты опроса
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Согласны ли жители Иркутска получать черную зарплату, выяснил сервис SuperJob

Согласны ли жители Иркутска получать черную зарплату, выяснил сервис SuperJob

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время очередного опроса, специалисты сервиса SuperJob выяснили у жителей Иркутска, согласны ли они получать черную зарплату. Оказалось, что на заработок в конверте сегодня согласны 4 иркутянина из 10. Тогда как 34% отказались бы от такого предложения.

- Получать зарплату в конверте готовы 45% мужчин и 30% женщин, - сообщили в пресс-службе SuperJob. – В основном это респонденты старше 45 лет. Таковых 42%. Тех, кто принял черную или серую зарплату от работодателя, больше среди горожан с доходом менее 50 тыс. руб. (43%).

По статистике SuperJob, наибольшая готовность получать зарплату в конверте была в кризисном 2009 году, а наименьшим этот показатель был в апреле 2021-го.

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