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Происшествия10 июля 2022 13:50

Телефоны продавал заключенным сотрудник колонии из Улан-Удэ

За год он успел заработать круглую сумму
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Телефоны продавал заключенным сотрудник колонии из Улан-Удэ

Телефоны продавал заключенным сотрудник колонии из Улан-Удэ

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подзаработать прямо на службе решил 30-летний сотрудник одной из колоний Улан-Удэ. Он предложил одному из осужденных незаконную сделку. Сказал, что будет приносить в колонию мобильные телефоны и через него продавать их заключенным. Взамен сотрудник колонии пообещал осужденному покровительство и условно-досрочное освобождение. Тот согласился и с декабря 2019 года по декабрь 2020 года сотрудник «заработал» на продажах 81 тысячу рублей.

- Преступную схему вычислили сотрудники собственной безопасности УФСИН по Бурятии и УФСБ, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки за незаконные действия».

Во время следствия сотрудник признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.