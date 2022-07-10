Телефоны продавал заключенным сотрудник колонии из Улан-Удэ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подзаработать прямо на службе решил 30-летний сотрудник одной из колоний Улан-Удэ. Он предложил одному из осужденных незаконную сделку. Сказал, что будет приносить в колонию мобильные телефоны и через него продавать их заключенным. Взамен сотрудник колонии пообещал осужденному покровительство и условно-досрочное освобождение. Тот согласился и с декабря 2019 года по декабрь 2020 года сотрудник «заработал» на продажах 81 тысячу рублей.

- Преступную схему вычислили сотрудники собственной безопасности УФСИН по Бурятии и УФСБ, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки за незаконные действия».

Во время следствия сотрудник признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.