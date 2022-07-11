Парк «Комсомольский» в Иркутске преображается. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

К осени парк "Комсомольский" в столице Приангарья станет красивее и уютнее. На первом этапе благоустройства здесь сделают пешеходные тропинки, поставят фонари, урны и скамейки. В дальнейшем обустроят велодорожки и скейт-парк, сцены и арт-объекты, а еще площадки для выгула собак. Все будет оформлено в авиационном стиле.

- Проект сложный и рассчитан на несколько этапов, - прокомментировала глава Ленинского округа Наталья Цибанова. - Работа над проектированием велась совместно с жителями и депутатским корпусом. Были учтены пожелания детей и их родителей, старшего поколения и молодежи. Теперь все вместе контролируем ход работ. Подрядная организация учитывает пожелания, в сроки укладывается.

В новом парке будут отдыхать жители всего Иркутска-2. Благоустройство ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», деньги выделяются из бюджетов всех уровней.

Кроме того, в этом году в Ленинском округе приведут в порядок территорию возле остановки «Школьная» и на улице Трактовой возле моста через Иркут. Все эти проекты победили в голосовании в 2021 году.