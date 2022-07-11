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Общество11 июля 2022 8:47

Заместителем главы следственного комитета по Иркутской области назначен Дмитрий Позовский

Ранее Дмитрий Позовский работал в Красноярске
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Заместителем главы следственного комитета по Иркутской области назначен Дмитрий Позовский

Заместителем главы следственного комитета по Иркутской области назначен Дмитрий Позовский

В СУ СК России по Иркутской области произошли изменения в руководстве. Первым заместителем руководителя регионального ведомства Анатолия Ситникова назначен полковник юстиции Дмитрий Позовский. Указ о назначении его на должность Владимир Путин подписал 4 июля.

- Анатолий Ситников уже представил Дмитрия Позовского личному составу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Кратко расскажем о биографии Дмитрия Позовского. Он родился в 1080 году в Красноярске. С 2002 года работал следователем, старшим следователем районной прокуратуры, старшим следователем отдела по расследованию убийств и бандитизма следственного управления прокуратуры Красноярского края.

На руководящие должности перешел в 2007 году. Он работал руководителем следственного отдела по Ленинскому району Красноярска, руководителем первого управления по расследованию особо важных дел. С 2017 по 2019 годы Дмитрий Позовский являлся заместителем руководителя СУ СК России по Красноярскому краю. А с 2019-го заместителем руководителя СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.