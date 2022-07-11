Началось благоустройство рощи на бульваре Постышева в Иркутске

В округе № 12 у депутата Александра Друзенко благоустраивается роща на бульваре Постышева.

Подрядчик приступил к работам по благоустройству рощи на бульваре Постышева в избирательном округе № 12 депутата Думы Иркутска Александра Друзенко. Проект победил в программе «Народные инициативы» в 2021 году. Он набрал 2223 голоса жителей.

– Благодаря совместным усилиям на месте заброшенного, неухоженного и темного места появится облагороженная, а главное, освещенная зона отдыха, - рассказал депутат. - По проекту предусмотрены установка композитных фонарей и подсветка кленов. Появятся скамейки, урны, тропинки.

Кроме того, в округе №12 планируются и другие работы по благоустройству. Во дворе дома № 12 по ул. Донской уложат дорожное полотно на проезжей части и проведут тротуара вдоль дома. Этот участок является продолжением отремонтированной в прошлом году дороги от дома № 170 ул. Байкальской до дома № 3 ул. Цимлянской.

На бульваре Постышева, 18 также поменяют асфальт перед подъездом № 9, появится небольшой тротуар после арки возле подъезда № 10.

– Здесь в межсезонье возникает вздувание асфальта на проезжей части. Было решено провести геологические и гидрологические исследования для выявления причины движения грунта, по результатам которой будем совместно принимать решения о внесении изменений в проект, – подчеркнул депутат.

По адресу бульвар Постышева, 6/16 будет сделано обустройство парковочного кармана вдоль проезжей части. Все работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды».