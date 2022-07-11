Исторический особняк напротив ТЦ "Сезон" в Иркутске продают за 690 миллионов рублей. Фото: скриншот с "Авито".

"Уникальное историческое здание в самом в самом центре Иркутска, как для представительства вашей компании, так и в качестве инвестиции в арендный бизнес (в здании помещения сданы в аренду)" - так представляют исторический особняк, одну из красивейших визитных карточек города, продавцы на "Авито". Каменная усадьба — дом Плетюхина, расположена прямо напротив торгового центра «Сезон» на перекрестке улиц Карла Маркса, Пролетарской и Горького. Самое сердце города. Стоимость особняка - 690 миллионов рублей. Это сейчас, а в апреле дом со всеми коммуникациями, памятник регионального значения, продавался на 100 миллионов дороже.

Покажите эту фотографию любому, кто бывал в Иркутске и бродил по историческому центру города - узнает. Запоминающееся место. В реестре объектов культурного наследия дом значится как памятник регионального значения «Мануфактурный магазин Второвых» конца XIX века.

Вот что о нем известно - дом был построен в 1870 годах купцом Иосифом Катышевцевым. В разное время принадлежал разным владельцам. Первые коммерческие арендаторы стали размещаться там с 1881 года, а в 1886 году дом перешёл во владение купца Дмитрия Петлюхина.