Ремонт объездной дороги в Университетском завершен на 90%

Евгений Стекачев: 90% работ выполнено по ремонту объездной дороги в Университетском.

Председатель Думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 28 Евгений Стекачев совместно с начальником департамента дорожной деятельности мэрии Денисом Комаровым посмотрел, как выполняется ремонт объездной дороги Университетский – Первомайский.

Протяженность дороги составляет 3,5 километра. Помимо велодорожек и ограждения здесь будут карманы для общественного транспорта. А также пешеходные дорожки, которые будут вести в Падь Долгую.

– Выполнено 90% работ. Учли все, что планировали, - прокомментировал Евгений Стекачев. - Там, где раньше была народная тропа, теперь готовый тротуар, будет установлено ограждение. Появились заездные карманы, остановочные пункты, парковка возле школы № 55. Возле гимназии № 2 отремонтировали старую лестницу.

Планируется, что работы будут завершены в августе. Осталось нанести разметку, сделать ограждения.

Спикер напомнил, что в этом году начнется благоустройство рекреационной зоны «Падь Долгая». Этого ждали жители микрорайонов Университетский и Первомайский. Там оборудуют большую детскую площадку, сеть дорожек, освещение, скамейки, проведут благоустройство. Работы начнутся в этом году, а в следующем году будет завершающий этап со стороны Первомайского. На эти цели выделено 23,1 млн рублей. Из них девять миллионов – это средства из «депутатских фондов» Евгения Стекачева, Василия Донских, Ивана Гущина.