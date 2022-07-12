Результаты участия в проекте "Чистый воздух" обсудили на Региональном совете в Братске

Выездное заседание провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время рабочего визита в Братск глава Приангарья Игорь Кобзев провел выездное заседание Регионального совета, в котором также участвовали первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, министры, депутаты ЗакСобрания во главе со спикером Александром Ведерниковым, мэры городов и районов.

Одной из тем, которую обсудили на заседании, стала экология в Братске. Губернатор напомнил, что город уже четыре года участвует в федеральном проекте «Чистый воздух», за это время выбросы от стационарных источников уменьшились на 12,6 тысяч тонн, то есть больше, чем на 11%. В следующем году в эту программу войдут еще семь городов Приангарья - Иркутск, Ангарск, Шелехов, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово.

- Цель программы - к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года, - сказал Игорь Кобзев. - Для достижения уровня установленных квот промышленные предприятия должны пройти модернизацию. А власти городов - принять меры для снижения выбросов в атмосферу от коммунального сектора и транспорта.

Деньги на все это будут выделяться в рамках проекта "Чистый воздух".