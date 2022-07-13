Больше 10 километров проезжей части ремонтируют в этом году в Братске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что Братск активно участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Так, сейчас в городе капитально ремонтируют две части улицы Комсомольской.

- Здесь активно пользуются возможностью получать деньги на ремонт дорог, - сказал Игорь Кобзев. - В этом году чинят девять участков, общей протяженностью более десяти километров. Улицу Комсомольскую приводят в порядок с 2020 года. Важно, чтобы финальные части отремонтировали в срок и качественно, так как участие в нацпроекте налагает особенные обязательства на подрядчика, мэрию и контролирующие инстанции.

Улицу расширят до 15 метров, обустроят тротуары и пандусы, ливневую канализацию, два пешеходных перехода, ограждение. Уже установлены столбы для освещения и контактная сеть троллейбусов.

- На местах примыкания проездов смонтируют дорожные зеркала, они повысят видимость транспорта. Мы рассчитываем, что это сделает движение здесь более безопасным. На завершающем этапе уложат три слоя асфальтобетона, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.

Обновление идет по графику, все нужные материалы имеются. Закончить ремонт должны 25 ноября.