Печальным прогнозом погоды в Иркутске 14 июля поделились синоптики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 июля будет совсем не похожа на летнюю, скорее, горожанам покажется, что в региональный центр пришла осень. В четверг в столице Приангарья ждут осадков и похолодание. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 14 числа ожидается облачная погода, прольется дождь, - добавляют метеорологи.

К тому же в городе сегодня ветрено: воздушные массы двигаются с северо-запада, их скорость 7-12 м/с. Днем воздух прогреется только до +17…+19 градусов. Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба. Кстати, самым холодным день 14 июля был в 1978 году, тогда столбики уличных термометров поднялись лишь до отметки +5. А самым теплым – в 2004 году, тогда стояла жара до +32.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 14 июля предполагает сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы и даже град, а также усиление ветра до 15-18 м/с. Днем в Приангарье температура воздуха составит до +17…+22, местами до +12. Теплее всего в этот день в северо-восточных районах, там днем до +24…+29.

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