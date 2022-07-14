Сильные ливни и град прошли в шести районах Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений – так специалисты назвали сильный ливень с ветром и град – накрыл накануне шесть районов Приангарья. Непогода «атаковала» жителей Черемховского, Тайшетского, Аларского, Нукутского, Усольского, Осинского районов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В ряде населенных пунктов из-за сильного ветра, а также в превентивных целях, отключали подачу электроэнергии, - уточняют спасатели. - При происшествиях, связанных с грозами и сильным ветром, жителям Иркутской области необходимо обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу 112.

Спасатели также напомнили сибирякам, как нужно действовать при таком прогнозе. Если нет острой необходимости, нельзя покидать дома, транспорт лучше отогнать от деревьев и ветхих строений. Нужно закрепить все легкие и объемные вещи на балконах. Если есть возможность, лучше отказаться от поездок на этот период, также опасен выход в водоемы лодок, катамаранов, гидроциклов.

Если непогода застала вас на улице, постарайтесь найти укрытие – подземные переходы, подъезды домов, магазины.

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