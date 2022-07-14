Мать в Иркутской области оштрафовали за запрет бывшему мужу видеться с сыном Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Две тысячи рублей штрафа заплатит мать 4-летнего ребенка из Приангарья. Такое наказание ей назначили за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а именно - запрет на общение своего сына с его отцом, экс-супругом женщины. Чтобы добиться возможности видеться с сыном мужчине пришлось обратиться в суд. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

Суд встал на сторону отца мальчика, но и после этого женщина не позволила бывшему мужу встречаться с их общим ребенком, за что и получила штраф.

- Черемховский городской суд определил следующий порядок общения: каждую первую и третью пятницу каждого месяца отец забирает сына на выходные по своему месту жительства, каждый четный год на зимние каникулы, в летний период не менее 30 дней, - говорят судебные приставы.

Теперь возможность общение сибиряка с сыном будет под контролем специалистов, а если мать продолжит препятствовать, то ее снова ждет административная ответственность. За повторное нарушение ей уже будет грозить штраф до 5 000 рублей или арест на пять суток.

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