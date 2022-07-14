Иркутск примет финал конкурса «Мастера гостеприимства».

В Иркутске пройдет финал конкурса «Мастера гостеприимства», ориентированного на направление туризма. Конкурс является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Молодые люди представят свои социальные проекты. На конкурс было подано более 36,5 тысячи заявок со всех регионов России и 29 стран. Для участия необходимо было пройти дистанционные испытания, включающие в себя онлайн – тестирование и выполнение заданий. Участники, показавшие лучшие результаты, стали полуфиналистами и финалистами нового сезона. Испытания проходят в разных городах России, в том числе и Иркутске.

Иркутская область в этом году станет площадкой для проведения конкурса, благодаря проекту «Россия – страна возможностей». Развитию туризма в Иркутской области уделяется особое внимание, а индустрия туризма требует свежих идей. Молодые люди, которые примут участие в конкурсе, представят свои полезные проекты, в том числе и для развития туризма в Иркутском регионе.

В финале конкурса, участникам предстоит защитить свой социальный проект в области туризма. В зависимости от направлений победители могут получить гранты от Росмолодежи, стажировки и предложения по трудоустройству.

Деловая программа конкурса, на которой эксперты расскажут об индустрии и поделятся своим опытом, пройдет 16 июля.