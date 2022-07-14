Электроинструмент украли у пенсионерки в Шелехове.

Мужчина похитил у пенсионерки электроинструмент на сумму 15 000 рублей. Он разбил окно и проник в дом. Сотрудники полиции, получив сведения о краже, начали прочесывать близлежащие районы. Полицейские обнаружили мужчину недалеко от дачного товарищества с большим пакетом. У него были найдены вещи схожие по описанию с украденными. 45-летнего подозреваемого доставили в отделение, где он сознался в преступлении.

- Нередко хозяева жилых построек сами создают условия для совершения противоправных деяний. Оставляют ценные вещи в домах не оборудованных охранными системами, где не проживают постоянно. Случается, что перед уходом владельцы забывают закрыть окна или двери, - отмечает следователь ОМВД России по Иркутской области Сергей Анищенко.

Следствие установило, что он уже не первый раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Мужчина также пытался разжалобить сотрудников и просил его отпустить, лишь бы снова не попасть в колонию. Как выяснилось, половину жизни гражданин провел в местах лишения свободы.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.