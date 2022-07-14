Детский сад капитально ремонтируют в Вихоревке. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Вихоревке проводят капремонт в детском саду "Березка". Больше 200 детей пока ходят в другие учреждения. Работы должны закончить в июне следующего года.

- Понимаю, что проведение капитальных работ в течение года создает неудобства для жителей, - сказал Игорь Кобзев, побывав в Вихоревке. - Обсудили с подрядчиком возможность увеличения сметы и переноса сроков. Если он готов завершить, используя свои ресурсы, мы пересмотрим контрактные обязательства и перераспределим деньги с 2023-го на 2022 год.

Здание обновят полностью: заменят крышу, окна и двери, отремонтируют фасад, заменят пожарную сигнализацию и инженерные сети, обустроят территорию и установят ограждение.

- После завершения ремонта это будет второй современный детский сад в нашем городе, - отметил глава Вихоревского муниципального образования Николай Дружинин.

Кроме того, Вихоревка - один из первых городов, где уже закончили благоустраивать территорию, победившую в рейтинговом голосовании в 2021 году. Это роща, в которой по программе «Формирование комфортной городской среды» сделали пешеходные дорожки, поставили скамейки, урны, современное освещение. А теперь благоустраивают Парк культуры и отдыха.

И это еще не все. По областной программе в Вихоревке ремонтируют водонапорную башню. Это необходимо, чтобы вода бесперебойно подавалась на верхние этажи домов в районе улицы Пионерской.