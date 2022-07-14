Свалка отходов появилась на природной территории «Птичья гавань».

На охраняемой природной территории «Птичья гавань» в Иркутской области обнаружена свалка строительных отходов и мукулатуры. Площадь загрязнения – 54 квадратных метров. Администрация города уже установила организацию, которая вывезла мусор на территорию.

– Мы ведем мониторинг безопасности с помощью фото- и видеокамер, работающих в автоматическом режиме. В результате была обнаружена свалка на территории «Птичьей гавани». Общая площадь загрязнения составляет около 54 квадратных метров. Мы оценили ущерб, нанесенный особо охраняемой природной территории, его должна будет компенсировать организация, которая оставила мусор, – отметила главный специалист отдела экологической безопасности и контроля администрации Иркутска Татьяна Огнева.

Выдано уведомление о ликвидации свалки. Организация проведет служебное расследование.