50 участков дорог отремонтируют в Усть-Илимске.

В Усть-Илимске отремонтируют дороги. Так, получено положительное заключение экспертизы по проекту капремонта ул. Молодежной, а экспертного согласования по ул. Героев Труда еще ждут. Оба объекта планируется обновить в 2023 году. Депутат Законодательного Собрания от территории Виталий Перетолчин отметил, что выделять деньги на ремонт дорог в северных районах необходимо не в середине лета, а раньше. Сезон ремонта короткий.

А в этом году начнутся работы на дорогах по улицам Георгия Димитрова, Мира и 50-летия ВЛКСМ в Усть-Илимске, между поселками Железнодорожный и Тубинский в Усть-Илимском районе. В целом в приоритетный план ремонта включено 50 участков.

По мнению председателя областного парламента Александра Ведерникова, не все города могут получить финансирование на ремонт дорог из федерального бюджета. Он также обратил внимание на сложности, которые возникают при проектировании.

Тема дорог обсуждалась во время рабочей поездки в Усть-Илимск.