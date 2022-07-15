Иркутянка незаконно заняла земельный участок для своего бизнеса

Женщине пришлось заплатить за необоснованное обогащение 260 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Иркутянка взяла в аренду у мэрии города землю в Свердловском районе, построила там кафе с летней террасой. Однако, во время одной из проверок выяснилось, что она использует для коммерческих целей не только арендованные площади, но и соседний участок. Сумма необоснованного обогащения составила 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

Арбитражный суд Приангарья обязал сибирячку выплатить нужную сумму, но женщина этого не сделала.

- В рамках исполнительного производства судебными приставами был составлен акт описи и ареста автомобиля марки KIA K5, 2021 года выпуска, принадлежащего ей на праве собственности, - уточняют специалисты. - Машина была изъята и помещена на специализированную стоянку.

Принудительные меры подействовали. Не желая становиться пешеходом, бизнеследи выплатила «неустойку». Автомобиль женщине вернули.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08