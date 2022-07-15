Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2022 1:59

Иркутянка незаконно заняла земельный участок для своего бизнеса

Женщине пришлось заплатить за необоснованное обогащение 260 тысяч рублей
Мария КНЯЗЕВА
Женщине пришлось заплатить за необоснованное обогащение 260 тысяч рублей

Женщине пришлось заплатить за необоснованное обогащение 260 тысяч рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Иркутянка взяла в аренду у мэрии города землю в Свердловском районе, построила там кафе с летней террасой. Однако, во время одной из проверок выяснилось, что она использует для коммерческих целей не только арендованные площади, но и соседний участок. Сумма необоснованного обогащения составила 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

Арбитражный суд Приангарья обязал сибирячку выплатить нужную сумму, но женщина этого не сделала.

- В рамках исполнительного производства судебными приставами был составлен акт описи и ареста автомобиля марки KIA K5, 2021 года выпуска, принадлежащего ей на праве собственности, - уточняют специалисты. - Машина была изъята и помещена на специализированную стоянку.

Принудительные меры подействовали. Не желая становиться пешеходом, бизнеследи выплатила «неустойку». Автомобиль женщине вернули.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08