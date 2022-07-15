Больше пассажиров стали летать в Киренск, Бодайбо, Ербогачен и Маму

Опорную сеть авиапосадочных площадок необходимо создать в Иркутской области.

Совещание на тему авиационной доступности малых городов и модернизации инфраструктуры аэропортов прошло в Усть-Илимске под председательством спикера ЗС Александра Ведерникова.

- Год назад мы проводили депутатский час на эту тему, были даны рекомендации правительству области. Наша общая задача – обеспечить качественную, регулярную, субсидируемую доступность авиаперелетов для населения, - сказал Александр Ведерников.

По информации Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации в 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечалось увеличение пассажиропотока: в Киренске на 60%, в Бодайбо на 30%, в Ербогачене и Маме на 20%. Спрос на авиабилеты у жителей малых городов растет. Вместе с тем помимо строительства и реконструкции посадочных полос, требуется оснастить аэропорты современным сертифицированным светосигнальным оборудованием. К примеру, оно отсутствует в аэропортах Мамы и Ербогачена. Также в аэропорту Ербогачена на посадочной полосе до сих пор нет твердого покрытия. Ощущается и дефицит кадров.

Мэры территорий отметили необходимость снижения стоимости авиабилетов за счет субсидирования. Так, сейчас авиабилет из Ербогачена в Иркутск стоит около 9 тыс рублей. Александр Ведерников дал поручение председателю комитета по собственности и экономической политике ЗС Николаю Труфанову рассмотреть возможность предоставления льготных авиаперевозок для жителей, которые отправляются в Иркутск на медицинское обследование и лечение.