Производства модернизируют в Усть-Илимске в условиях санкций

В Усть-Илимске модернизируют производства, несмотря на санкции.

Предприятия Усть-Илимска работают, а на некоторых расширяется и модернизируется производство, несмотря на санкции. Два предприятия во время рабочей поездки на север посетил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и депутаты областного парламента.

Так, на сельхозпредприятии «Ангара» производится более сорока видов полуфабрикатов, сыры, молоко и кисломолочная продукция, в теплицах выращиваются овощи. Агрофирма обеспечивает продукцией местные детские сады, школы, больницы, а также розничные торговые сети. Сотрудники выращивают из семян саженцы сосен для лесовосстановления.

- Радует, что сельхозпредприятия выпускают вкусную и полезную продукцию, которая пользуется спросом, - отметил Александр Ведерников.

А группа компаний «Илим» реализует глобальный проект по созданию новых производств. Здесь готовятся к запуску производства двухслойного картона и хвойной целлюлозы. Необходимое оборудование уже доставлено на завод, подготовлен склад для хранения готовой продукции. Установлена трехступенчатая система очистки газов. Объем инвестиций в усть-илимский завод, который станет самым крупным в Евразии, за три года составил 100 млрд рублей. Планируется создать двести рабочих мест.

- То, какими темпами модернизируется производство, приятно поражает. Это даст дополнительный стимул для развития Усть-Илимска, - добавил спикер.