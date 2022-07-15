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Общество15 июля 2022 4:59

Камера ГИБДД в Бурятии зафиксировала максимальную скорость в 198 км/ч

Водителя «Мерседеса» собираются оштрафовать на 5000 рублей
Максим Ольхов
Камера ГИБДД в Бурятии зафиксировала максимальную скорость в 198 км/ч.

Камера ГИБДД в Бурятии зафиксировала максимальную скорость в 198 км/ч.

7 мая автоматической камерой ГИБДД на трассе Иркутск – Чита зафиксировано нарушение с максимальной скоростью. Водитель «Мерседеса» двигался со скоростью 198 км/ч на участке с ограничением в 90 км/ч. Рекордсменом оказался 41 – летний житель Иркутска. Его собираются привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 5000 рублей.

- С начала года в автоматизированном режиме выявлено свыше 200 тысяч нарушений правил дорожного движения. Основная часть регистрируется стационарными комплексами наблюдения. При этом треть нарушений зафиксирована в республике, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии

На региональных дорогах автоматические камеры выявили свыше 30 тысяч нарушений, на федеральных – более 80 тысяч.