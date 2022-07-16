Иркутяне едят много мяса и молока, но мало фруктов и овощей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Что делает еду вкусной? Увы, если задуматься, ответ очевиден - соль и сахар. Скажем прямо - про их вред все знают, но пресную кухню мало кто предпочитает. Об этом свидетельствуют и данные опроса Иркутскстата.

- По данным обследования, в Иркутской области избыточное количество соли (более 5 гр. в сутки) принимают с пищей 25% мужчин и 14% женщин, - отмечают в статистике. - Сладкоежки тоже вредят своему здоровью. Постоянно лакомится шоколадом и конфетами каждый третий из опрошенных, а тортами и пирожными – 12% наших земляков.

Увы, но реальность, скорее всего, еще жестче - ведь приведены результаты самооценки. А если вспомнить о том, что более 5 грамм соли в сутки употребляет каждый, кто ест, допустим, по утрам бутерброд с колбасой или паштетом ( эти продукты, как и многие другие, имеют в составе соль), подсаливает суп и салат в столовой? С сахаром та же история.

Для нас, несомненно, вкусными являются овощи и фрукты. Однако, немногие соблюдают медицинскую рекомендацию потребления этой витаминной продукции (не менее 400 гр. в день). Конечно, это немало ( если не учитывать картошку, конечно). И все же большинство (67% опрошенных) ежедневно или несколько раз в неделю употребляют овощи, хоть и не в таком количестве. А столь же часто балующих себя фруктами заметно меньше – 53%, таковы данные статистики. Каждый второй так же регулярно включает в свое меню сыр, колбасу, отварную или жареную рыбу. Соленую и копченую рыбу на стол постоянно ставят только 17%. Мясо, молоко и сметана входят в постоянный рацион большинства наших земляков (70-77%).