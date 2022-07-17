Два человека погибли в столкновении трех иномарок и грузовика под Ангарском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло на автородороге Ангарск-Савватеевка около полудня 17 июля. Недалеко от дачного товарищества «Утес» столкнулось три иномарки и грузовик. Погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, сначала столкнулись автомобили «Toyota Fielder» и «Honda CR-V», - говорят полицейские. – Потом «Тойоту» отбросило на полосу встречного движения, где она налетела сначала на кроссовер «Subaru Forester», а затем на грузовик «Nissan Condor», оборудованный краном-манипулятором.

В результате этих столкновений кран-манипулятор завалило на бок, а «Хонда» и «Тойота» съехали в кювет. Погибли пассажир и водитель одного из автомобилей. Сотрудники ГИБДД сейчас работают на месте ДТП. Им нужно выяснить все обстоятельства и причины данной автоаварии.

ДТП произошло на дороге Ангарск-Савватеевка Фото: Анастасия КУРЕНОВА

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