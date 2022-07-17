МЧС: грозы ожидаются в Иркутской области 18 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О неблагоприятных погодных условиях в Приангарье предупреждают сибиряков спасатели. В понедельник, 18 июля, в регионе пройдут сильные дожди и град. Преимущественно они обещаются в горах Восточного Саяна – туристам нужно быть острожными, а вот в остальных территориях области возможны грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В целом в Приангарье 18 числа переменная облачность, днем прольются кратковременные дожди, юго-западный ветер в понедельник сменится на северо-западный, скорость воздушных потоков составит 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Сегодня ночью столбики уличных термометров в Иркутской области покажут +10…+15 градусов, при прояснении до +5. Днем будет жарко. Синоптики регионального Гидрометцентра обещают до +26…+31. Однако, если небо закроют облака, станет прохладно до +16…+21.

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