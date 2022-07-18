Спектакль, посвященный 90-летию Евгения Евтушенко, пройдет в Иркутске.

18 июля – в день рождения поэта и прозаика Евгения Евтушенко на сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова представят музыкально -поэтический спектакль «Больше, чем поэт!». Премьера постановки состоялась 16 июля в городе Зима – на родине поэта. Спектакль поставил заслуженный артист и режиссер России Яков Воронов. Также в постановке участвуют артисты Степан Догадин и Евгений Солонинкин. Кроме того, на сцене звучит голос самого поэта.

– В нашем театре работают люди, которые были лично знакомы с Евгением Евтушенко, – делится режиссер Яков Воронов. - Он был не простым человеком и не простым поэтом. Но это целая эпоха в советской и российской поэзии. Главное, что подкупает в его творчестве – это искренность и неравнодушие. В честь 90-летия юбилея поэта наша святая обязанность – вспомнить его творчество, поэтому нам радостно, что появился такой спектакль.

Более ста произведений поэта было адаптировано для мелодий советских композиторов. Поэт остро ощущал свое время, конкретный момент. Чувствовал его ритм и тональность, и поэтому всегда опережал время. Евгений Александрович всегда помнил свой родной город – Зима. Он посвящал ей свои стихотворения и часто навещал земляков.

Также 17 августа музыкально-поэтическую композицию покажут на Международном фестивале «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске».