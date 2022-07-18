В Иркутской области могут создать региональный эндокринологический центр. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Приангарье намерены построить региональный эндокринологический центр. Об этом говорили глава области Игорь Кобзев и директор Государственного научного центра ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева. Предполагается, что пациентов в этом центре будут не только лечить, но и обучать здоровому образу жизни, правильному питанию.

- Специалисты обеспокоены ростом заболевания сахарным диабетом, в том числе и в Иркутской области. Поэтому мы заинтересованы в строительстве эндокринологического центра, чтобы жители всего региона могли получить профилактическую помощь. Уже есть предложения, где разместить такой центр. Вместе с Натальей Мокрышевой посмотрим эти площадки, - сказал Игорь Кобзев.

Отметим, что по поручению президента страны Владимира Путина разрабатывается федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», и наш регион готов в него вступить.

- За 20 лет по всей стране количество пациентов с сахарным диабетом прибавилось более чем на 2,5 миллиона, - рассказала Наталья Мокрышева. - Иркутская область не исключение. Большая распространенность различных эндокринных заболеваний здесь обусловлено географическими, климатическими и другими особенностями. При этом Иркутская область обладает неплохой системой эндокринологической помощи. Здесь достаточная укомплектованность кадрами, грамотные сотрудники.

Всего в медучреждениях Приангарья стоят на учете свыше 85 тысяч пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа.