Как долго будет идти дождь в Иркутске, рассказали метеорологи

Погода будет "радовать" дождями в Иркутске не один день на этой неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Метеорологи рассказали, какой будет погода в Иркутске 19 июля и в ближайшие дни. Сомнений никаких нет – сегодня в областном центре дождливый день. Небо затянули облака, а показатели температуры воздуха днем ожидаются низкие для июля. Днем в столице Приангарья всего +16…+18. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 19 июля облачная, дождь, дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, - добавляют специалисты.

Дождь в Иркутске 19 июля, по данным Яндекса, продолжится в течение всего дня. Утром это будет ливень, а днем и вечером – небольшие осадки. Атмосферное давление будет колебаться в течение дня в пределах нормы – от 716 до 721 миллиметров ртутного столба.

Увы, но по данным Гидрометцентра России, эта неделя собралась «радовать» осадками каждый день: в какой-то день их количество будет больше, в какой-то меньше. Так, 20, 23 и 24 дожди будут небольшими, а вот 21 и 22 ожидается от 2.2 до 3 миллиметров осадков. Для сравнения, по прогнозу 19 июля выпадет 4.3 миллиметра дождей. Кстати, дождь продолжится и в ночь на 20 число – по прогнозу воды с небес прольется еще больше – до 7.8 миллиметров осадков.

Что касается температурных показателей – высоких не ждите. В среду, 20 июля, днем +20, в четверг воздух прогреется до +22. В среду снова похолодает до +17, а в субботу и воскресенье +21 и +23, соответственно.

Погода в Иркутске. Фото: Гидрометцентр России

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