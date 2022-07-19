Стало известно, когда в Иркутске пройдет прощание с Виталием Сидорченко, заслуженным артистом России

В Иркутске умер Виталий Сидорченко, заслуженный артист России. Фото с сайта Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова

Большая потеря. В Иркутске умер Виталий Сидорченко. Заслуженного артиста России, члена союзов писателей и журналистов не стало 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и архивов Приангарья.

Сегодня стало известно, когда пройдет прощание с уникальным талантом, лауреатом губернаторской премии.

- Отпевание Виталия Сидорченко намечено на четверг, 21 июля, в 10.00 в Михаило-Архангельком Харлампиевском храме на улице 5-ой Армии, - рассказали в минкульте региона. - Прощание пройдет в 11.00 возле основной сцены Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова на улице Карла Маркса.

Умер Виталий Сидорченко в возрасте 84 лет. До последнего дня он служил в труппе иркутского драмтеатра.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Виталия Сидорченко.

СПРАВКА «КП»

Виталий Сидорченко родился 20 января 1938 года в селе Порог Нижнеудинского района Иркутской области. Окончил Иркутское театральное училище по специальности «Актер театра и кино», годом позже стал выпускником факультета филологии и журналистики ИГУ по специальности «Журналистика».

Служил в Иркутском областном драматическом театре им Н.П. Охлопкова с 1966 года, сыграл более 150 ролей. Кроме этого преподавал искусство грима в родном театральном училище и написал несколько уникальных книг о театральном искусстве Иркутска.

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