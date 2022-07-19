У 19 жителей Иркутска подтвердился коронавирус за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье за минувшие сутки положительные результаты теста на коронавирус получили 45 человек, из них 19 проживает в Иркутске. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Число госпитализированных пациентов за минувшие 24 часа уменьшилось на десять, сейчас в ковидных госпиталях лечат 261 заболевшего, - говорят специалисты.

Стоит отметить, что с начала распространения COVID-19 в нашем регионе, подтверждено уже 297 170 случаев заражения. Радует, что большинство - 292 906 (+60 за сутки) – уже выздоровели. Увы, справиться с болезнью получилось не у всех. От коронавируса в области погибли 8 696 сибиряков. Также число имевших такой же диагноз, но умерших от иных заболеваний, достигло 716 ( за сутки +1).

Карта распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области

Карта распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области на 19 июля. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Приангарья

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08