200 миллионов рублей направят в этом году на строительство дороги Киренск - Казачинское. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Магистраль, которая связывает Киренск с Казачинским, приводят в порядок. Поскольку для жителей северного города это единственная автодорога, связывающая с другими населенными пунктами, очень важно, чтобы ездить по ней можно было круглый год.

- Магистраль Киренск - Казачинское должна соответствовать необходимым требованиям к 2023 году. Работы на объекте трудоемкие, но крайне необходимые: это устройство 13 водопропускных труб, строительство двух железобетонных мостов и многое другое, - отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Дорога длинная, 132 километра, поэтому чинят ее поэтапно. В этом году на строительство выделили 200 миллионов рублей, в том числе 130 миллионов из бюджета страны. Очередной участок должны сдать осенью.

В целом работы выполнены на 71%. Магистраль будет покрыта щебеночно-песочной смесью и ограждена металлическим барьером и сигнальными столбиками, также здесь установят дорожные знаки и приведут в порядок прилегающую территорию. Исчезнет и грунтовый разрыв.

- Эта дорога входит в опорную сеть Иркутской области, и потому на нее направлено особое внимание, - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов. - Благодаря привлечению федеральных средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы можем обеспечить по ней бесперебойный проезд.