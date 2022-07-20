Мошенник-отделочник обманул клиентов из Братска на 1,3 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Схему, как получать деньги и при этом ничего не делать, разработал 33-летний житель Барнаула. В соцсетях он размещал в соцсетях объявления о том, что делает отделочные ремонты, а после получения предоплаты переставал выходить на связь. Среди тех, кто поверил мошеннику-отделочнику, оказались 10 жителей Братска.

- Свою преступную схему мужчина начал отрабатывать в Адыгее летом 2021 года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Тогда он заключил с местной жительницей договор на оказание услуг по отделочным работам в жилом помещении. Женщина передала мошеннику около 200 тысяч рублей, с которыми мужчина уехал в Братск.

В Братске барнаулец продолжил работать по той же схеме. Он находил клиентов по объявлениям в Интернете, брал денежный задаток на проведение ремонта и покупку якобы необходимых материалов. К слову, для правдоподобности, в некоторых квартирах он даже начинал ремонт, но затем все равно исчезал. С клиентов он брал от 20 до 500 тысяч рублей. Всего, на доверчивых жителей Братска он «заработал» более 1,3 миллиона рублей.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.