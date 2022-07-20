За тройное убийство житель Бурятии отправится за решетку на 26 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бурятии приговор суда услышал 33-летний житель поселка Каменск, который в апреле 2021 года совершил зверские преступления, убив трех односельчан.

20 апреля 2021-го мужчина напившись, пришел к знакомой пенсионерке за добавкой. Поругавшись с ней, он зарезал хозяйку дома, а также ее соседку, которая случайно зашла в гости. После этого, изверг решил спалить дом с телами. Он нашел бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил тела и мебель и поджег. На пожаре также погиб мужчина, который спал в соседней комнате. Сбежав, преступник решил найти деньги для того, чтобы уехать из поселка. Для этого он залез в дом знакомой местной жительнице, напал на нее, избил молотком по голове и забрал деньги. Женщину он привязал к стулу и сбежал.

- Задержали его по горячим следам, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Против мужчины было возбуждено сразу несколько уголовных дел по тяжким статьям.

Суд решил, что за свои зверства, ближайшие 26 лет убийца проведет в колонии особого режима. Но, первые 5 лет срока ему предстоит отбывать наказание в крытой тюрьме.