Убийство на железнодорожной станции в Иркутске раскрыли спустя 14 лет. Фото: Восточное МСУТ СК России.

В Иркутске удалось раскрыть убийство, которое было совершено 14 лет назад. Все произошло в октябре 2008 года на железнодорожный вокзал станции Иркутск-Пассажирский. Тогда трое мужчин приехали на станцию, чтобы купить билеты на поезд «Хабаровск-Харьков». В какой-то момент, один из приятелей отлучился в туалет и не вернулся. Приятели пошли за ним и нашли мужчину избитым. Он был без сознания и вскоре скончался.

- По горячим следам найти преступника не удалось, - сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России. - Дело пришлось приостановить. В этом году сотрудники из отдела по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет повторно проанализированы материалы уголовного дела, изучили показания свидетелей и выяснили, что к преступлению причастен житель Московской области.

18 июля мужчину задержали. На допросе он частично признал вину и рассказал, что нанес удары оппоненту во время конфликта. Спустя 14 лет ему предъявили обвинение и заключили под стражу.